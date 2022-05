'AS' garante que o maior erro do PSG foi ter deixado sair Sarabia

O jornal 'AS' dá destaque aquele que "o PSG lamenta como maior erro: Pablo Sarabia". Os parisienses emprestaram o internacional espanhol por uma época ao Sporting face ao recheado contingente para o ataque que conta com Neymar, Messi, Mbappé, Dí María, Draxler, Icardi, entre outros. Mas podem ter-se arrependido já que a aposta, de acordo com a mesma fonte, em Di María, "não foi a melhor", e o argentino está agora de saída do clube da capital francesa.O diário espanhol releva o facto de o avançado ter aproveitado a oportunidade para ter muitos minutos em Alvalade e mostrar o valor de leão ao peito. A verdade é que em 2021/22 Sarabia já conta 20 golos em 44 partidas, estando a três do máximo de carreira, obtido ao serviço do Sevilha em 2018/19. Já Di María conta apenas três golos na presente época."A temporada de Sarabia não passa despercebida. Existem muitos clubes que se interessaram pela forma dele, pois é um futebolista que, aos 29 anos, está totalmente maduro. O PSG continua a ser titular dos seus direitos, mas a grande época em Lisboa faz surgir muitos mais pretendentes. Com o Mundial no Qatar ao virar da esquina, no qual ele será uma das certezas de Luis Enrique, haverá mais de um grande clube que alinha na Liga dos Campeões que gostaria de tê-lo. Os números suportam-no", pode ler-se.Face ao salário elevado, Sarabia não continuará em Alvalade na próxima temporada.