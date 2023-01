'AS' garante que o Real Madrid também está de olho em Porro

Não há apenas um interessado em Pedro Porro. Segundo o jornal espanhol 'AS', o Real Madrid segue com atenção o lateral-direito do Sporting. O atual campeão da Europa segue com atenção a 'luta' pelo futebolista, de 23 anos, cuja cláusula de rescisão está cifrada em 45 milhões de euros. A ideia será atacar a contratação de Porro no próximo verão caso este não deixe Alvalade no imediato.De acordo com a fonte acima citada, o titular da equipa de Rúben Amorim tem vindo a ser seguido por técnicos blancos nas últimas três temporadas. Juni Calafat, diretor para futebol internacional do Real Madrid, vê de forma muito positiva o crescimento de Porro em Portugal, desde que chegou em 2020, na altura ainda por empréstimo do Manchester City.Os próprios citizens estarão a equacionar a recompra de um jogador que nunca se estreou pela equipa de Pep Guardiola. O Tottenham, de acordo com os espanhóis, vai fazer uma última investida no atual mercado de transferências depois de já ter levado uma 'nega' da Direção encabeçada por Frederico Varandas.Os spurs comandados por Antonio Conte propuseram, segundo Record apurou , uma oferta de 34 milhões de euros fixos, mais uma verba por objetivos. Além disso, o clube londrino colocou em cima da mesa os 50 por cento do passe de Marcus Edwards que ainda lhe pertencem.Porro voltou a mostrar-se decisivo com a camisola verde e branca no sábado. Da marca de penálti, decidiu o jogo com o Vizela (2-1), garantindo a vitória nos descontos, em Alvalade.