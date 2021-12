As mesmas três baixas no regresso aos treinos do Sporting

Cumprida a folga concedida por Rúbem Amorim na terça-feira, o Sporting voltou esta quarta-feira ao trabalho na sua Academia tendo em vista a visita à Luz, sexta-feira, pelas 21h15, em jogo da 13.ª jornada do campeonato. Novidades? Nenhuma, o que não é bom sinal para Rúben Amorim...Tal como informam os leões na nota publicada no seu site oficial, o lateral-esquerdo Rúben Vinagre (entorse no torznoelo esquerdo), o médio Palhinha (lesão muscular na face posterior da coxa direita) e o avançado Jovane (lesão ligamentar no joelho esquerdo) não trabalharam, realizando apenas tratamento, panorama o que os tira do dérbi com o Benfica.Esta quinta-feira (10 horas) há nova sessão em Alcochete; o treinador do Sporting faz a sua antevisão ao jogo com os encarnados pelas 18h30, no auditório Artur Agostinho, em Alvalade.