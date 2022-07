Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores ante o St. Gilloise: Fiável como um motor japonês Numa versão 3.0 dos leões, com vários jovens a terem oportunidade de ganhar pontos junto de Amorim, foi mesmo o conhecedor do futebol de alto quilate na Liga, Morita, a destacar-se. Coadjuvado por pesos-pesados do Sporting a bom nível, o japonês mostrou ser solução para o meio-campo nesta temporada





• Foto: Ricardo Nascimento