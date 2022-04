Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Sporting ante o Boavista: Calma do patrão inspirou os outros A figura nem sempre é quem marca, até porque há cortes que valem por golos. Coates interpretou esse papel no Bessa, graças a uma tremenda solidez defensiva. Matheus Nunes abriu porta do triunfo... Tabata fechou-a





• Foto: Manuel Araújo/Movephoto