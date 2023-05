Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Sporting ante o Famalicão: Fantasia de Edwards afastou o tédio Extremo carregou ataque durante boa parte do tempo numa noite em que Adán salvou nos momentos chave. Morita deu inteligência e Esgaio tem motivos para ganhar confiança, enquanto Diomande viveu dia duro





• Foto: Lusa