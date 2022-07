Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Sporting ante o Villarreal: Pote enche o balão com obra de arte O criativo continua a deixar para trás qualquer sinal de crise de confiança e segue de pé quente na pré-época. Ontem fez levantar o estádio e deu vida ao ataque do Sporting, num jogo em que a versão principal de Amorim impôs um ritmo intenso e os jogadores meteram em prática as ideias do treinador





• Foto: Ricardo Nascimento