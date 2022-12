Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Sporting diante do Sp. Braga: trio demolidor Homens da frente respiram confiança. Edwards foi um demónio; Trincão marcou e assistiu Paulinho, que mostrou classe no golo





• Foto: Pedro Ferreira