As notas dos jogadores do Sporting diante do Vizela: Senhor dos milhões travou desilusão Numa noite em que o leão não conseguiu oferecer aos adeptos mais do que uma exibição aborrecida e recheada de desperdício, quis o destino que Porro ficasse com o papel de salvador e evitasse novo tropeção





• Foto: Luís Manuel Neves