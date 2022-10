Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Sporting frente ao Arouca: Reforços tardios em rotação falhada Leões acusaram as várias trocas na equipa e Amorim foi forçado a mexer com Porro, Edwards e Ugarte a abanarem as águas num jogo em que Coates, estranhamente ou talvez não, foi dos mais rematadores





• Foto: José Reis/Movephoto