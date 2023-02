Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Sporting frente ao Chaves: Encher a barriga no regresso a casa O transmontano de Vidago voltou aos golos quatro jogos depois e foi fundamental para a vitória, primeiro a jogar no centro e, depois, na frente. Esta partida ficou ainda marcada pela estreia a titular de Diomande





• Foto: Movephoto