As notas dos jogadores do Sporting: Ousadia de Tabata contra a monotonia Brasileiro viu espaços que nenhum outro leão vislumbrou e foi preponderante na reação ao golo sofrido. Matheus Reis também esteve um nível acima, ao contrário do apagado Pote. Quem entrou pouco acrescentou





• Foto: paulo calado