As reações à derrota com o Arouca: «A prioridade não é a Liga?»

ouviu conhecidos adeptos do Sporting sobre a derrota no reduto do Arouca (1-0) a contar para a 11ª jornada da Liga Bwin."As poupanças deram derrota. Foi um desaire incómodo em todos os sentidos. Não entendo como é que o Sporting sofre tantos golos de bola parada e como falha tantos golos. O Rúben Amorim tem muito a corrigir para, pelo menos, chegar ao 2º lugar.""Sempre ouvi dizer que a prioridade é a Liga, então porque é Rúben Amorim não apostou no melhor onze? É lógico que o Arouca encontrou aí uma motivação e depois quando se meteu a ‘carne toda no assador’... já era demasiado tarde.""Há que dizer que o Sporting teve alguma infelicidade. O Rúben Amorim optou por poupar jogadores e no início as coisas até pareciam bem encaminhadas. Mesmo com o nulo ao intervalo, parecia que podíamos ganhar, mas houve demasiado desperdício." *