«Isto foi uma vergonha!»: as reações à derrota do Sporting com o Marselha

Record ouviu conhecidos adeptos do Sporting após a derrota dos leões em casa, diante do Marselha (0-2), a contar para a Liga dos Campeões."Isto foi uma vergonha! Urgentemente, o clube e os jogadores têm que se reunir. O Pote é expulso infantilmente por dirigir palavras ao árbitro num jogo internacional. O Nuno Tavares esteve sempre a provocar e os nossos jogadores foram na cantiga"."O Sporting teve mais uma noite negra frente ao Marselha. Tivemos mais uma expulsão e o posicionamento do Pote no meio-campo não foi feliz. São dois jogos globalmente maus e complicamos o apuramento para os ‘oitavos’ com estas duas derrotas"."Esgaio errou novamente. Terá perdido o lugar neste plantel. O Sporting perdeu uma grande oportunidade de consolidar o 1º lugar. A passagem para a próxima fase está em aberto e só dependemos de nós. Há que recuperar a equipa e vencer!"