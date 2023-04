As reações à entrevista de Varandas: «Gosto de ver um presidente que tem convicções fortes»

falou com conhecidos adeptos dos leões sobre a entrevista de Frederico Varandas à Sporting TV."Resumiria a entrevista em três palavras: é tudo verdade. Ouvir que César Boaventura terá oferecido 480 mil euros a jogadores para o Benfica ganhar... É muito difícil para mim falar sobre isto. A Justiça deve ser feita sem clubite. Não estou a falar mal da magistratura mas nalguns casos ela pôs-se de lado. No resto, concordo com o equilíbrio entre o sucesso desportivo e o financeiro. Fiquei muito satisfeita com tudo o que ouvi.""A entrevista foi excelente, objetiva, realista e, acima de tudo, corajosa. Mais do que fazer a defesa do equilíbrio e da sustentabilidade, o grande realce vai para a coragem que teve ao denunciar os casos mais recentes do futebol português, este estado de calamidade e podridão que deixa estupefacto qualquer cidadão português. A Justiça parece ter medo e ele pôs o dedo na ferida. Senti-me representado.""Gosto de ver um presidente que tem convicções fortes, como Frederico Varandas, e não tem medo de chamar os bois pelos nomes, como ele fez nesta entrevista. Espero que a Justiça, sobretudo a desportiva, aceite o repto dele para atuar e não continue a assobiar para o lado. Como nota menos positiva, enquanto sportinguista quero ganhar sempre, não me basta duas vezes em seis anos." *