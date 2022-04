As reações à vitória com o Boavista: «Exibição pouco exuberante mas muito segura»

ouviu conhecidos adeptos do Sporting após o triunfo dos leões em casa do Boavista (0-3)."Um jogo completamente controlado pelo Sporting. Concentração coletiva e individual, um meio campo sólido e o Marcus Edwards a esticar a equipa para a frente foram elementos determinantes. Exibição pouco exuberante mas muito segura"."Na 1.ª parte, o Sporting instalou-se no meio-campo do Boavista e, embora sem grandes oportunidades, valeu pela obtenção do golo. Depois veio o segundo e terceiro e o Sporting controlou, pautando o ritmo que mais lhe convinha. Vitória justa e bem conseguida"."O Sporting melhorou coletivamente ao fazer um jogo triangular e muito apoiado. Sem pontas-de-lança altos, os cruzamentos aéreos foram substituídos por passes rasteiros e contínuos. Isto proporcionou uma ótima exibição do Sporting, que foi superior".