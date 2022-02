As reações à vitória com o Estoril: «Entraram confiantes e esqueceram o fantasma do City»

ouviu conhecidos adeptos do Sporting acerca da vitória diante do Estoril (3-0)."A primeira parte foi difícil porque o adversário também esteve bem. Depois veio o golo do Pote e mais dois golaços que vale a pena ver. As ausências não foram sentidas. O Rúben Amorim escolhe bem os seus jogadores, seja os titulares, seja os suplentes.""Foi um jogo morno. O Estoril veio para o empate. Vejo que há falta de categoria nos árbitros. Qualquer toque é falta e o jogo é interrompido. Só se joga metade dos 90 minutos. Não fizemos um grande jogo mas foi bom. A malta sai satisfeita do estádio.""Entraram confiantes e esqueceram o fantasma do Manchester City. A primeira parte foi de sentido único e na segunda continuaram a dominar. A troca do Matheus Nunes pelo Bragança deu força ao meio-campo. O Sporting vale pelo seu coletivo."