As reações à vitória com o Vizela: «Sempre de forma atabalhoada e sem personalidade»

Record ouviu conhecidos adeptos do Sporting sobre a tardia vitória (2-1) ante o Vizela, a contar para a 17ª jornada da Liga Bwin."Mais satisfeito com o resultado do que com a exibição. Em vez de procurarem aproveitar a velocidade dos avançados, jogaram em demasia para os lados. E houve falta de categoria na grande área. Mas a vitória foi justa, perante um excelente Vizela". *"Na primeira parte, o Sporting jogou a passo, mas mesmo assim teve cinco oportunidades. O árbitro hoje ‘jogou’ pelo Vizela, pois a bola bateu nele no lance do empate e devia ter parado o jogo, como manda a lei. Morita, Arthur e Chermiti deram outra velocidade". *"Fiquei desiludido com o Sporting. Ganhámos, mas esta equipa continua com défice de motivação, como se viu pela atitude. Foi uma equipa lenta e, quando jogou mais rápido, teve resultados. Mas sempre de forma atabalhoada e sem personalidade". *