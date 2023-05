As reações à vitória do Sporting em Paços de Ferreira: «Equipa está confiante e vai acabar a época só com vitórias»

falou com conhecidos adeptos dos leões que analisaram as incidências da vitória do Sporting em casa do Paços de Ferreira (0-4) a contar para a 31ª jornada da Liga Bwin."Vi uma equipa cabal e dominadora, que jogou ao nível do que têm sido as suas melhores performances desta época. E que contou também com aquele lance caricato do 1.º golo, que abriu um bocadinho o jogo. Mas nessa altura já estava a dominar.""O Sporting fez o que é mais difícil no futebol, que é jogar simples. E assim ganha-se mais vezes. Vi uma equipa muito unida e coesa. Foi um Sporting avassalador, sem espinhas. A equipa está confiante e vai acabar a época só com vitórias.""A sorte sorriu-nos logo no início e o jogo tornou-se fácil. Temos uma excelente equipa e tenho muita esperança que para o ano ganhemos títulos. O 3.º lugar? Sou muito realista: não acredito. O Sp. Braga não vai dar chances, mas Deus queira que me engane!" *