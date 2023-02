As reações à vitória do Sporting: «Era fundamental vencer antes da receção ao FC Porto»

Record ouviu conhecidos adeptos do Sporting sobre a vitória dos leões no terreno do Rio Ave (0-1), a contar para a 19ª jornada da Liga Bwin."Assistiu-se a um jogo pobre, sem história. As equipas pareciam muito mais preocupadas em defender do que com ambição para marcar. O Sporting não conseguiu ter fluidez no ataque. De destacar o golo do Chermiti, que ainda se está a integrar"."O domínio do Sporting na posse de bola não se traduziu na criação de oportunidades de golo. Era fundamental vencer antes da receção ao FC Porto e isso foi mesmo o mais importante. Bom golo do Chermiti, que mostra uma evolução interessante"."Partida chata, feia e sem ideias. A única coisa positiva e a história que fica para contar é a estreia a marcar do jovem Chermiti, no único remate feito à baliza nos 96 minutos que deviam ter sido de futebol. Temos de fazer muito mais e muito melhor". *