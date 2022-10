As reações à vitória do Sporting frente ao Casa Pia: «Nuno Santos merece ir à Seleção Nacional»

O nosso jornal ouviu ilustres adeptos do Sporting sobre o triunfo caseiro (3-1) frente ao Casa Pia, a contar para a 10.ª jornada da Liga Bwin."Reviravolta de Leão numa segunda parte demolidora, operada por uma entrada fulgurante de Paulinho, que trouxe agressividade na pressão e apresentou uma referência na zona de finalização; e também pela profundidade e eficácia dos dois melhores jogadores da temporada: Porro e Nuno Santos (que já merece uma chamada à Selecção Nacional). Estamos na luta até ao fim do campeonato!""O Casa Pia sobressaiu na primeira parte e conseguiu demonstrar porque é que está a fazer um belo campeonato. O Sporting fez um bom jogo, com muita garra. Adorei o golo do Paulinho. É um jogador de equipa. Sabia que este jogo não ia ser fácil, mas conseguimos dar a volta por cima.""O Sporting entrou algo adormecido, apesar da superioridade no cômputo geral. O golo do Casa Pia tornou as coisas mais difíceis, até porque o estado anímico não é o melhor. Mas tem que se louvar a reação do Sporting. Os golos acabaram por traduzir a superioridade no jogo-"