As reações à vitória do Sporting frente ao Famalicão: «Defendemos bem, mas falta um matador»

ouviu conhecidos adeptos do Sporting acerca do triunfo em Famalicão (1-2) a contar para a 13ª jornada da Liga Bwin."Foi uma entrada de leão e acabar com o credo na boca. O Sporting entrou forte, dominador e criou várias chances para ‘matar o jogo’. Depois retraiu-se e deu vida ao Famalicão. Defendemos bem, mas falta um matador. E o Trincão merece elogios.""Na 1ª parte o Sporting teve um excelente comportamento. Mas depois na 2ª parte baixou bastante. Valeu a vitória e finalmente ganhámos em Famalicão. Foi com sofrimento. Agora, a paragem será benéfica para recuperar e colocar o foco no 2º lugar da Liga.""Quebrou-se o feitiço com uma vitória pela margem mínima, mas de justiça máxima! A sessão da psicanálise de Amorim aos selecionáveis portugueses –Inácio, Pote e Trincão – resultou em cheio, pois foram eles o rosto da superioridade do Sporting."