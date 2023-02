As reações à vitória do Sporting sobre o Chaves: «Pote não foi o adulto na sala»

Record falou com conhecidos adeptos dos leões sobre o triunfo do Sporting na casa do Chaves (2-3), a contar para a 21ª jornada da Liga Bwin."Gosto muito do Pote, mas quis limpar-se das declarações infelizes que fez sobre os adeptos do Sporting e não foi o adulto na sala, quando entregou o penálti ao Chermiti, colocando pressão sobre o miúdo. Agora é ganhar ou ganhar na Dinamarca". *"Vitória merecida e moralizadora contra um rival aguerrido. Foi um Sporting de duas faces, uma com Pote a meio-campo e outra após a entrada do Morita. É naquele lugar que o Pote deve jogar. Chermiti falhou penálti, mas é um leão. Nada de ir abaixo." *"O Sporting apresentou um jogo de ataque fluído, variado e rápido, o que é importante. E mostrou um livre trabalhado, que ainda não se vira este ano. Paulinho é um jogador de área e deve alinhar nos jogos onde os leões dominam, pelo que foi bem escolhido".