As reações à vitória do Sporting sobre o Estoril: «Vitória clara do Sporting, sem casos nem ‘casinhos'»

ouviu conhecidos adeptos dos leões sobre a vitória do Sporting na casa do Estoril (0-2), em jogo da quinta jornada da Liga Bwin."O Sporting voltou às grandes exibições, ao imprimir grande velocidade e com movimentações interpretadas em aceleração constante. Os recuos e avanços de Edwards e Pote e os adiantamentos dos centrais St. Juste e Matheus Reis baralharam o Estoril.""Foi uma reação positiva da equipa, após a derrota com o Chaves. Estamos numa fase prematura do campeonato e há ajustamentos que o Sporting tem de realizar depois das saídas. É um período de reconstrução da equipa. St Juste teve boa estreia a titular.""Uma vitória clara do Sporting, sem casos nem ‘casinhos’, num campeonato inclinado e financeiramente de vida ou de morte para alguns. Os adeptos foram fantásticos no apoio à equipa. Para a semana há mais e lá estaremos juntos outra vez."