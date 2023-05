As reações à vitória do Sporting sobre o Famalicão: «Sporting teve dificuldade em controlar o jogo»

Record falou com conhecidos adeptos dos leões sobre a vitória do Sporting (2-1) sobre o Famalicão, em jogo da 30ª jornada da Liga Bwin."Uma vitória suadinha, num jogo com duas fases bem distintas. Dou os parabéns ao Esgaio pelo golo, ele que passou uma fase difícil e está a concluir-se que tem qualidade. Mas o Sporting teve dificuldade em controlar o jogo e acabou por ter de defender o resultado.""Uma vitória justa do Sporting, num jogo que ficou mais dividido depois da infelicidade do golo do Famalicão. Nuno Santos sempre em alta rotação, mas, sem se perceber o porquê, ainda insuficiente para a seleção. Bom apoio dos sportinguistas.""Um bom jogo, com um belíssimo Famalicão, mas a vitória do Sporting é justa. Vi alguns boas exibições individuais, mas é pena jogarmos no último terço e só vermos um jogador na área adversária contra 3 ou 4. É uma pecha que continuamos a ter." *