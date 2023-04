As reações à vitória do Sporting sobre o Santa Clara: «Arsenal deu motivação»

Record falou com conhecidos adeptos dos leões sobre a vitória do Sporting (3-0) sobre o Santa Clara, no Estádio de Alvalade."Foi dos jogos mais tranquilos esta época. O Sporting marcou cedo, geriu bem, não houve grande réplica do Santa Clara. São bons indicadores para o que falta. Estão moralizados, o apuramento na Liga Europa contra o Arsenal deu ali uma motivação extra.""O Sporting entrou como favorito, já vinha de uma série de bons resultados e, quando marca logo na primeira parte, depois consegue fazer sempre boas exibições, e foi o caso. Precisava de ganhar. Entrou motivado, jogou bem e tornou o jogo mais fácil.""Gostei da equipa, jogaram muito bem. O Santa Clara é o último, mas gostei da atitude. Os próximos jogos serão mais difíceis, espero que consigam ter esta atitude. Gostei muito do Edwards, às vezes exagerou, mas está a tornar-se cada vez mais influente."