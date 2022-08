As reações ao empate com o Sp. Braga: «A ganhar por 3-2 aos 83 minutos, não podíamos permitir novo empate»

ouviu conhecidos adeptos do Sporting sobre o jogo que ditou um empate (3-3) com o Sp. Braga na jornada inaugural da Liga Bwin."Emoção a rodos, num encontro onde o Sporting podia ter chegado ao intervalo com o jogo ganho, pelas ocasiões que não finalizou. A ganhar por 3-2 aos 83 minutos, não podíamos permitir novo empate. Foram muitos erros defensivos"."Dois pontos literalmente perdidos pelo Sporting, que não teve a capacidade, o nervo nem a concentração para segurar a vantagem três vezes. Os três golos sofridos surgem de fragilidades defensivas que não têm sido habituais nos últimos anos"."Um grande jogo de futebol, com muita incerteza. As duas equipas reagiram bem aos golos sofridos e procuraram ganhar. O Sporting não soube aproveitar as três vezes que esteve em vantagem e concedeu o empate. Mas o resultado está certo".