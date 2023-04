As reações ao empate do Sporting com a Juventus: «A Juve parecia o Arouca no domingo»

falou com conhecidos adeptos dos leões para analisarem o empate do Sporting com a Juventus (1-1) que ditou a eliminação da Liga Europa."A Juventus parecia o Arouca no domingo, a defender com uma linha de sete. O Sporting tentou de tudo e teve oportunidades. A sorte não esteve do nosso lado. Na altura de matar o jogo, temos de ser mais eficazes. Tem faltado isso, a atitude é de louvar.""Jogámos tão bem. Temos pouca sorte. O Pogba devia ter sido expulso. Estes italianos são malandros. Marcam um golo e põem-se à defesa. Tenho muito orgulho da minha equipa e neste treinador. Para o ano havemos de conseguir qualquer coisa.""Fomos eliminados mas fomos os melhores nas duas mãos. Sem um avançado fica sempre mais difícil. Espero que consigamos ganhar os seis jogos que restam no campeonato, mas a prioridade é organizar o plantel para a próxima época."