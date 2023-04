As reações ao empate do Sporting em Barcelos: «Pontos que custam milhões»

falou com conhecidos adeptos dos leões acerca do empate (0-0) do Sporting em casa do Gil Vicente, em jogo da 25ª jornada da Liga Bwin."Um empate muito penalizador nesta fase da época e, por isso, com sabor a derrota. O domínio foi do Sporting, mas de novo com pouca eficácia... voltou a ficar claro que falta um finalizador. Agora há 21 pontos em disputa e há que não atirar a toalha ao chão.""Quinto jogo consecutivo sem sofrer golos na liga. O Sporting é outra vez uma equipa com forte tracção atrás, apesar da fraca produção na frente. Faltará reforçar o sector ofensivo. Os pontos estão caros e os perdidos hoje poderão custar milhões.""Perdemos a oportunidade de ficar perto do 3º lugar, numa noite desinspirada e com falta de golo. Mas como disse Rúben Amorim, o caminho não pode deixar de ser para a frente, de olhos postos no futuro e com a confiança que ser sportinguista nos dá a todos." *