As reações dos ilustres adeptos à vitória com o P. Ferreira: «Sporting adormecido até aos 65 minutos»

ouviu conhecidos adeptos do Sporting sobre o triunfo (2-0) ante o P. Ferreira."Foi melhor o resultado do que a exibição. Houve um Sporting adormecido até aos 65’ e depois com o dedo de Amorim houve uma mudança. O Sporting mereceu a vitória e acredito que ainda tem capacidade para chegar ao bicampeonato.""Era importante vencer este jogo para resolver a situação do 2º lugar. O Sporting jogou bem e Sarabia continua a mostrar ser um enorme jogador. A entrada de Edwards e Ugarte foi fundamental para a equipa. Os leões cumpriram com a sua missão.""O Sporting não fez um jogo muito bem conseguido. Ao longo da partida houve pouca dinâmica e oportunidades de golo. Na 2ª parte, com a entrada de Edwards, Ugarte e Slimani, o Sporting acabou por dominar e resolver o jogo com certa naturalidade."