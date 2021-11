Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As reações dos jogadores do Sporting: da "raça" de Nuno Santos ao Alvalade... improvisado Confira as mensagens dos leões nas redes sociais depois do triunfo (2-0) em Paços de Ferreira





• Foto: José Gageiro / Movephoto