Associação dos Directores de Segurança de Portugal reage à saída de Rui Pereira do Sporting

A Associação dos Directores de Segurança de Portugal mostrou-se preocupada com as razões que levaram à saída do diretor de segurança Rui Pereira do Sporting, na sequência de notícia avançada por Record Em comunicado, a ADSP começou por "colocar em causa a importância que alguns dão ao papel daquele especialista" e lamentou que o diretor de segurança seja visto como "o elo mais fraco" nesta situação."A Direção da ADSP manifesta-se preocupada com o alegado motivo que esteja subjacente a tal tomada de decisão, uma vez que, cada vez mais, o Diretor de segurança sendo considerado parte indispensável do conjunto de medidas que visam proteger a sociedade e defender os direitos e interesses legítimos dos cidadãos, neste caso concreto no desporto, não nos parece correta (tomando como boa a notícia do dito jornal), que o diretor de segurança seja o elo mais fraco e que tenha de sair por alegadas '…divergências sobre diversos aspetos relacionados com a gestão do estádio de José Alvalade…', principalmente quando o que estaria em causa seria a modernização de equipamentos e sistemas de segurança", pode ler-se.A ADSP questionou ainda se "estarão reunidas todas condições de segurança" do Estádio de Alvalade a todo o momento e lamentou também que entidades patronais não tenham dado "o necessário 'empowerment' aos diretores de segurança.No contexto atual, em que os dirigentes desportivos enchem a boca a dizer que a violência associada a eventos desportivos tem de ser banida, colocamos em causa a importância que alguns dão ao papel daquele especialista, que tem como missão criar condições para que esse ensejo se materialize. Ao Diretor de Segurança / Gestor de Segurança deve ser dado o "empowerment" necessário para o desempenho das suas funções, não podendo este estar sujeito ao escrutínio de chefias intermédias que não terão aptidões para o efeito, nem nunca serão responsabilizados por eventuais situações que ocorram no seu espaço.Considerando os factos expressos na notícia do Record, do dia 27Fev23, com o título "Rescisão com efeitos imediatos – Rui Pereira deixa direção da segurança", bem como a justificação apresentada, a Direção da ADSP manifesta-se preocupada com o alegado motivo que esteja subjacente a tal tomada de decisão, uma vez que, cada vez mais, o Diretor de segurança sendo considerado parte indispensável do conjunto de medidas que visam proteger a sociedade edefender os direitos e interesses legítimos dos cidadãos, neste caso concreto no desporto, não nos parece correta (tomando como boa a notícia do dito jornal), que o diretor de segurança seja o elo mais fraco e que tenha de sair por alegadas "…divergências sobre diversos aspetos relacionados com a gestão do estádio de José Alvalade…", principalmente quando o que estaria em causa seria a modernização de equipamentos e sistemas de segurança, ou seja, quando está em causa o desempenho eficaz da função de diretor de segurança, nomeadamente, facultar ferramentas às autoridades públicas para que se consigam identificar eventuais instigadores de violência nos respetivos espaços.Estando o tema na ordem do dia, terá o diretor de segurança se sacrificar para a segurança de todos os utentes daquele espaço? Para este extremar de posições, estarão reunidas, de facto, todas as condições de segurança daquele complexo e a todo o momento? Ao Diretor de Segurança as empresas/organizações/entidades patronais não têm vindo a dar o necessário "empowerment" para o desenvolvimento de um trabalho consistente e de qualidade, numa perspetiva holística da segurança, de modo a fazer sentir que a contratação deste, bem como os investimentos por ele propostos, não são um encargo, mas sim um investimento para a empresa/organização/entidade. A ADSP defende e promove a formação, que é a componente essencial e transversal para a boa concretização das mudanças necessárias, de modo a facilitar e ampliar a reflexão edificadora, bem como o processo de procura de soluções, no sentido do reconhecimento dos Diretores de Segurança, tal como a necessidade imperativa de controlar a violência no desporto.Isso implica que as Forças e Órgãos de Segurança devem estar permanentemente presentes no desenvolvimento das atividades de Segurança Privada, conhecendo as informações importantes para a Segurança Pública que nelas são geradas e atuando com indiscutível protagonismo, desde que tais atividades detetem a ocorrência de atos criminosos ou que possam afetar a segurança do cidadão.O Diretor de Segurança deve ser, enquanto profissional qualificado, privilegiado para o contacto com as FSS, em representação da sua empresa/organização/entidade, deve ser aproveitado para o estabelecimento de pontes para ações e iniciativas, no âmbito da partilha de conhecimento em prol da melhoria e evolução da Segurança Privada (lato sensu), bem como para melhorar a comunhão entre os Diretores de Segurança e as Forças de Segurança, contribuindo, neste caso concreto, para o controlo da violência no desporto.