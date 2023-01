Atenção Sporting... e Lamptey: presidente do Lyon confirma a permanência de Malo Gusto

Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, confirmou esta quinta-feira que Malo Gusto, lateral-direito de 19 anos que é alvo do Real Madrid, vai ficar no clube até final da época. E como se relaciona isto com o Sporting? Com o facto de o Olympique ter Tariq Lamptey, alvo dos leões para a eventual e provável sucessão de Porro, identificado precisamente para... a sucessão de Gusto."Posso garantir que o Malo, que é uma grande esperança nossa, vai ficar aqui pelo menos até 30 de junho", atirou Aulas à imprensa francesa, fechando assim a porta à contratação do futebolista dos ingleses do Brighton, que Hugo Viana, diretor-desportivo dos verdes e brancos, está a negociar por empréstimo, numa altura em que o Tottenham se mostra cada vez mais perto de concluir a transferência de Porro para Londres, a troco de 45 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão.