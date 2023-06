Atenção, Sporting: ingleses garantem que Burnley vai dar 20 M€ mais 2 jogadores por Gyökeres

A imprensa inglesa avançou esta terça-feira que o Burnley, emblema recém-promovido à Premier League, é o mais recente interessado no concurso de Viktor Gyökeres, sueco que é prioridade do Sporting rumo a 2023/24.Segundo o site 'TEAMtalk', o emblema que tem o belga Vincent Kompany como treinador está disposto a avançar não só com os 20 milhões pedidos pelo Coventry pelo jogador, mas também se propõe a integrar dois jogadores das suas fileiras num eventual negócio.Ao queconseguiu apurar, os skyblues continuam a falar com os verdes e brancos, podendo existir fumo branco nos próximos dias, idelamente até sábado, 1 de julho, quando o Sporting celebrar o seu 117º aniversário. A vontade do internacional pela equipa escandinava é vestir de leão ao peito.