Atenção Sporting: Vlahovic falha regresso aos treinos a dias da Liga Europa

Quando estamos a pouco tempo do encontro entre Sporting e Juventus da 1ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa, mais precisamente a três dias do embate em Turim, os leões receberam uma notícia que poderá ser positiva para os lados de Alvalade. Isto porque, no arranque da preparação para a receção aos verdes e brancos, a Juventus não contou com Dusan Vlahovic integrado na sessão de trabalhos.Uma das figuras do conjunto transalpino, o avançado sérvio de 23 anos saiu com dores do mais recente encontro frente à Lazio - que a Juventus perdeu por 2-1 -, devido a uma bola dividida que o deixou com queixas no tornozelo direito. Na realidade, após a primeira avaliação médica, foi revelado que Vlahovic sofreu uma entorse no tornozelo direito, o que levou a que não treinasse integrado na manhã desta segunda-feira, no centro de treinos de Continassa. De acordo com o 'Calciomercato', além do avançado, também De Sciglio ficou a realizar apenas trabalho de ginásio no regresso aos treinos.De resto, na sessão matinal, Massimiliano Allegri contou com Pogba e Bonucci como jogadores reintegrados, perspetivando que sejam opções para o duelo diante do Sporting. Por sua vez, em nota de conclusão, Rabiot e Cuadrado iniciaram a sessão de trabalhos com os restantes colegas, mas terminaram a manhã a fazer exercícios à parte no relvado e logo depois no ginásio.