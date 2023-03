Atenções em Diomande

O Sporting retomou os trabalhos após a eliminação do Arsenal, na Liga Europa, e Rúben Amorim não contou com nove internacionais: Inácio, Coates, Ugarte, Morita, Chermiti, Essugo, Mateus Fernandes, Fatawu e Jovane. Como Record noticiou, os leões pediram a dispensa de Diomande dos sub-23 da Costa do Marfim. O central, de 19 anos, chegou a Alcochete no mercado de janeiro e poderá, desta forma, assimilar melhor os processos da equipa.

De resto, Amorim chamou aos trabalhos Alcantar, João Ferreira, Miguel Menino, Lamarana Jallow e Rodrigo Marquês. Ainda entregues ao departamento clínico continuam Bellerín (traumatismo no joelho esquerdo) e Daniel Bragança (operado ao joelho direito). O ala deve ser reintegrado até ao final da semana.