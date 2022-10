Atividades em dia de AG

O Pavilhão João Rocha prepara-se para receber, amanhã, a Assembleia Geral que vai discutir e votar o relatório e contas do clube no exercício 2021/22, que promete ser o ponto alto de um dia... em cheio. Além da reunião magna, os leões anunciaram uma série de atividades para os seus sócios, com o intuito de criar um “verdadeiro dia de Sporting” e aproximar os atletas dos adeptos.

No período da manhã, o Jubas, mascote do clube, marca presença na Loja Verde. Já pela tarde, o Multidesportivo recebe o ‘open day trampolins’. Haverá, ainda, diversas sessões de autógrafos ao longo do dia com atletas das modalidades e do futebol feminino, bem como a exposição de troféus conquistados pelo clube nos últimos anos.