Atlético Madrid quer Sarabia e Porro

A fazer uma época muito abaixo do esperado, o Atlético Madrid já pensa na próxima. De acordo com o Mundo Deportivo, os alvos estão identificados e dois jogam no Sporting: Pablo Sarabia e Pedro Porro.Sábado, sem o lesionado João Félix, o At. Madrid caiu (0-2) em Bilbau, diante do Athletic, e pode ver amanhã o Betis encostar-se a ele na luta pelo lugar na zona Champions.