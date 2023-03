Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Atraso do Sporting no campeonato: As surpresas que retiraram os leões da luta pelo 2º lugar Oito pontos perdidos colocariam o clube de Alvalade na dianteira do FC Porto. As contas e como os deslizes sucederam





Rúben Amorim, de 37 anos, tem contrato com o Sporting até 2024

• Foto: Paulo Calado