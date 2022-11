Atraso e comportamento do público custam mais de 8 mil euros de multa ao Sporting

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Sporting em 8.392 euros devido a incidentes registados no jogo com o V. Guimarães. A fatia de leão foi, uma vez mais, originada pela utilização de material pirotécnico que custou um total de 5.740 euros. Os cânticos ofensivos provenientes do topo sul contra o V. Guimarães e a Liga de Clubes originaram uma nova multa no valor de 1.224 euros. A este montante ainda acresce o pagamento de 1.428 euros pelo atraso de dois minutos registado após o intervalo.Resta ainda assinalar que foi aberto um processo disciplinar ao clube de Alvalade na sequência do jogo com o Casa Pia que, recorde-se, ficou marcado por uma intervenção policial do topo sul do Estádio José Alvalade.