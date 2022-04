Audiência de Rafael Leão adiada para maio pelo tribunal de Milão

O tribunal de Milão adiou esta quinta-feira a audiência de Rafael Leão relativa às indemnizações ao Sporting, na sequência da saída do jogador do clube, em agosto de 2018. Esta está agora marcada para o próximo dia 17 de maio.Recorde-se que o jogador do Milan contesta a penhora de parte do ordenado, intenção admitida pelo Sporting em dezembro de 2020, numa ação de execução para fazer valer os 16,5 milhões de euros a que os leões têm direito, por determinação do TAD.Segundo a 'Gazzetta dello Sport', o destino do avançado português está pendente: a formação italiana planeia renovar o seu contrato, mas a imprensa desse país fala numa eventual oferta de 70 M€ do PSG que pode mudar o rumo do negócio. O Lille, recorde-se, receberá 15% de uma futura venda.