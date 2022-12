Augusto viaja para Lisboa

Augusto Issa, adepto moçambicano que comoveu o universo leonino quando, há ano e meio, exibiu nas redes sociais as velhas chuteiras que utilizava nos pelados de Cabo Delgado, vai realizar o sonho de conhecer Portugal e o Sporting, o clube do coração, como revelou o próprio. "Brevemente estarei em Lisboa, vamos, sportinguistas, o vosso menino está a caminho", escreveu no Twitter, com agradecimento ao Núcleo de Pemba. Cumpre-se, assim, a promessa feita pelos leões, através da sua vice-presidente, Maria Serrano, que há um ano, em visita a Moçambique, convidou Augusto a passar uma semana na Academia, o que só hoje se torna possível devido aos constrangimentos da pandemia.