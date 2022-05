Aula de Amorim cancelada no ISCTE

Ao contrário do que estava inicialmente programado, a palestra que teria Rúben Amorim como orador no evento ‘Real-Life Talks’, promovido pelo ISCTE, foi cancelada.De acordo com a faculdade, o colóquio que estava agendado para o dia 1 de junho, às 18h30, no Grande Auditório, fica sem efeito por "motivos de força maior", sendo que o técnico do Sporting iria abordar a liderança e gestão de um grupo de futebol na alta competição.