Avançado chegará... só em oportunidade

Sem ser uma prioridade – o treinador está satisfeito com este grupo –, os verdes e brancos vão esperar serenamente pelos ecos do defeso, nomeadamente por aqueles futebolistas que nas derradeiras horas procurem colocação, um pouco à imagem daquilo que aconteceu em 2021/22, nesse caso com Sarabia: chegou emprestado pelo PSG no negócio Nuno Mendes e foi o artilheiro dos leões (21 golos).

Ainda no que ao mercado diz respeito, e tal comocontou na última semana, a SAD está atenta a um eventual negócio que lhe possa trazer um avançado para o plantel de Rúben Amorim.