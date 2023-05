Avançado Henriques Tavares assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting assinou contrato de formação com Henrique Tavares, irmão de Heriberto que também passou na formação do Sporting antes de prosseguir a carreira em clubes como Benfica, Moreirense, Boavista, Brest e Famalicão estando atualmente em Espanha, no Ponferradina. Assumindo ser "um prazer" assinar pelos leões, o avançado garantiu que está a progredir bastante na Academia."Sinto que evoluí muito. Quando tenho a bola sei guardá-la melhor, mantê-la e também sei o que tenho de fazer com ela", afirmou na Sporting TV, onde também apontou Edwards como a sua referência no plantel principal: "Admiro-o por causa da velocidade, capacidade de drible, visão de jogo, facilidade de passar a bola, de desmarcar-se e marcar golo".