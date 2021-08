Aveiras de Cima também recebeu 200 cadeiras das bancadas de Alvalade

O Sporting ofereceu 200 cadeiras das bancadas do estádio de Alvalade ao Aveiras de Cima, replicando assim o que já havia feito com vários outros clubes do futebol português, como Os Vilanovenses, Santa Iria, Leões da Beira ou Murteirense.





Através das redes sociais, o emblema do concelho de Azambuja agradeceu a atitude dos leões, que prosseguem as obras de substituição das antigas cadeiras para tornar as bancadas completamente verdes. "Vem o Aveiras de Cima Sport Clube agradecer o gesto do Sporting Clube de Portugal de oferecer 200 cadeiras para serem colocadas no nosso campo de futebol. Aproveitamos para agradecer também à Junta de Freguesia de Aveiras de Cima a disponibilidade para fazer o transporte das mesmas. Obrigado", pode ler-se.