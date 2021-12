'Aviso' ao Sporting: «A partir de agora os erros não se podem cometer nos 'oitavos'»

O Sporting voltou ontem a não ter antídoto para o Ajax. Apesar de ter operado várias mudanças na equipa, lançando vários jovens em estreia na Champions, Rúben Amorim viu a equipa em bom plano na 1ª parte, criando situações de perigo, mas alguns erros custaram caro. Sempre que pressionou alto, o Ajax criou maior perigo e aproveitou duas perdas de bola de Gonçalo Inácio e Nuno Santos para construir a vitória. O Sporting ainda reagiu na fase final através de uma bomba de Tabata, só que o Ajax conseguiu gerir a vantagem de 4-2 até final . O Ajax faz história como a primeira equipa holandesa a somar 18 pontos numa fase de grupos da Champions e o Sporting fecha o grupo C no 2º lugar e volta aos oitavos-de-final da prova milionária.ouviu conhecidos adeptos do Sporting a propósito do jogo"Jogo sem grande influência, mas o Sporting pode tirar bastante sumo dos jovens que hoje tiveram oportunidade. Há que saber também que a partir de agora os erros, sobretudo na saída de bola, não se podem cometer nos ‘oitavos’. Atenção a isso"."O jogo foi um investimento no futuro. Fazer crescer a equipa, mostrar que todos contam e somar valor ao grupo, foram três objetivos atingidos. A derrota não afeta. Nota final: o futebol sem adeptos é como cerveja sem álcool - não é a mesma coisa"."Foi a equipa mais jovem de sempre do Sporting a jogar na Champions e o menos importante foi o resultado. Preparou-se o futuro, que será de sucesso. O Sporting é o único clube em Portugal que aposta verdadeiramente na formação".