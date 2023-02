Baixa de última hora no Midtjylland: capitão está lesionado e não defronta o Sporting

Contrariedade para o Midtjylland antes do jogo desta tarde com o Sporting: o capitão Erik Sviatchenko está lesionado, foi dado como inapto para o encontro da 2.ª mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa e não vai, por isso, defrontar os leões.O defesa-central, de 31 anos, já tinha falhado o jogo da 1.ª mão em Alvalade, então por castigo. Sviatchenko voltou às opções de Albert Capellas na partida da passada segunda-feira com o Viborg, válida para a 18.ª jornada do campeonato dinamarquês. Haveria de ser substituído ao minuto 65, por Juninho.O técnico do Midtjylland poderá, desta forma, repetir esta quinta-feira a dupla de centrais que utilizou em Alvalade, com Stefan Gartenmann e Henrik Dalsgaard. O regresso de Sviatchenko, de acordo com a informação oficial do clube de Herning, poderá acontecer já na próxima segunda-feira, diante do Brondby.Além de Sviatchenko, Albert Capellas não pode contar com o avançado Júnior Bumado, também por lesão. O médio Emiliano Martínez cumpre um jogo de suspensão depois de ter visto cartão amarelo em Lisboa.1. Jonas Lössl; 16.Elias Olafsson; 30. Mark Ugboh;6. Joel Andersson; 17. Mads Thychosen; 14. Henrik Dalsgaard; 4. Stefan Gartenmann; 73. Juninho; 22. Pontus Texel; 55. Victor Bak; 29. Paulinho;37. Armin Gigovic; 66. Gustav Fraulo; 8. Kristoffer Olsson; 10. Emam Ashour; 24 Oliver Sørensen; 35. Charles11. Gustav Isaksen; 18. Chilufya; 20. Valdemar Byskov; 25. Astrit Selmani; 47. Frederik Heiselberg; e 58. Aral Simsir.