O Sporting já avançou com informação oficial sobre a ausência de Bellerín na ficha de jogo com o Arsenal. De acordo com os leões, o lateral direito espanhol sofreu um traumatismo no joelho esquerdo durante o treino de quarta-feira, o último antes do encontro com o Arsenal.Bellerín, de 27 anos, já começara a sessão com fitas kinesio em torno dessa articulação, sinal de que já teria necessidade de proteger o joelho. No treino, o ala acabou por sofrer uma lesão traumática que o afastou, à última hora, do reencontro com o seu antigo clube, o Arsenal.Não existem, por enquanto, estimativas quanto ao tempo de paragem de Bellerín que fica, ainda assim, em dúvida para a receção do Sporting ao Boavista, no domingo.