Baixa de última hora no Sporting: Trincão falha jogo com o Arouca

"O Trincão não está, pois está doente", revelou o treinador dos leões, que admite a possibilidade de Pote voltar ao ataque, como aliás Record já havia antecipado. "O Pote pode fazer as duas posições", sublinhou Amorim.Sem Trincão (síndrome gripal), Pote deverá juntar-se no ataque a Paulinho e Marcus Edwards, com Morita a fazer dupla no meio-campo com Ugarte.

Trincão está fora do jogo do Sporting com o Arouca. A revelação foi feita por Rúben Amorim em declarações em exclusivo à Sport TV, na antevisão ao encontro da meia-final da Allianz Cup, marcado para esta terça-feira em Leiria.